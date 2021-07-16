МИД: Транспортно-логистические проекты Центральная-Южная Азия представляют особый интерес для Казахстана

Транспортно-логистические проекты Центральная-Южная Азия представляют особый интерес для Казахстана. Такое мнение высказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью журналистам в рамках участия казахстанской делегации в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Мы видим высокий уровень участников, что позволило обменяться мнениями, идеями по поводу развития взаимосвязанности между регионами Центральной и Южной Азии. Для стран Центральной Азии выходы к морю через Южную Азию наиболее кратчайшие и для нас, как для стран, не имеющих выхода к морю, проекты, предложенные на данной конференции, представляют особый интерес», - отметил Мухтар Тлеуберди.

Кроме того, по его словам, высокий уровень представленности стран на конференции позволил провести большое количество двусторонних встреч, в ходе которых обсуждены пути взаимодействия, налаживания политического диалога, вопросы инвестиционного сотрудничества стран центрально-азиатского региона с другими заинтересованными мировыми державами.

«На диалоговых площадках «Центральная Азия-США» и «Центральная Азия-Россия» мы предметно обсудили вопросы взаимодействия нашего региона с этими государствами. Рассмотрены совместные меры по преодолению последствий пандемии COVID-19, актуальные вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности. Это свидетельствует об активных интеграционных процессах в Центральной Азии, которые вызывают большой интерес наших иностранных партнёров», - резюмировал глава МИД.

Напомним, 15-16 июля в Ташкенте состоялась Международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». В ее работе приняли участие президент Узбекистана Ш.Мирзиёев, президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, главы МИД стран Центральной Азии, РФ, Индии, Китая других государств.