Коронавирус выявлен у 5 658 человек за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего в стране выявлены 483 412 заболевших, из них скончались 4 864.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 423 996.