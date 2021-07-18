Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Казахстан 18 июля 2021 20:13 (UTC+04:00)
Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, 18 июля, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Нурлан Ногаев.

В своем выступлении Нурлан Ногаев отметил, что благодаря принятым мерам в рамках соглашения ОПЕК+ ситуация на мировом рынке нефти изменилась в лучшую сторону. Казахстан выступил за увеличение текущего уровня добычи стран-участников Соглашения.

По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн баррелей в сутки.

При этом было решено в декабре 2021 года провести встречу для обсуждения состояния рынка и возможных дальнейших мер.

Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в августе составит 1,491 млн баррелей в сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки.

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