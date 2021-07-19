В Казахстане за сутки выявлено 5 317 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5 317 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 494 222 заболевших, из них скончались 4 997.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 431 956.