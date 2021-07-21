В Казахстане за сутки выявлено 5 317 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5 179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 504 290 заболевших, из них скончались 5 116.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 436 523.
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