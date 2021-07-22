В Казахстане начнут производить самолеты ЛМС «Байкал»

Казахстан 22 июля 2021 09:42 (UTC+04:00)
В Казахстане начнут производить самолеты ЛМС «Байкал»

В Казахстане начнут производить самолеты ЛМС «Байкал», собирать автоматы Калашникова, а также производить комплектующие для авиационной техники, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

На площадке Международного авиационного космического салона МАКС-2021, проводимого в г.Жуковский, состоялось знаковое событие для авиационной промышленности Республики Казахстан – в рамках казахстанско-российской кооперации в проекте создания легкого многоцелевого самолета ЛМС «Байкал» был подписан контракт на приобретение казахстанским авиационным производственным предприятием «Казахстанская авиационная индустрия», единственным участником которого является АО “НК «Казахстан инжиниринг», доли участия в ООО «Байкал-инжиниринг», дочерней компании АО «Уральский завод гражданской авиации».

Подписание контракта состоялось в буквальном смысле под крылом самолета «Байкал», разрабатываемого предприятием, приобретаемым «Казахстанской авиационной индустрией». Легкий многоцелевой самолет «Байкал» предназначен для замены известнейшего самолета Ан-2, находящегося в эксплуатации уже более 50 лет. Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит 1 млрд руб. Взамен Казахстан получит миноритарную долю в проекте и лицензию на производство этих самолетов.

Соглашение подписали Генеральный директор АО УЗГА Вадим Александрович Бадеха и генеральный директор АО “Казахстанская авиационная индустрия” Данияр Шарипович Амангильдин. На подписании присутствовали Министр индустрии и инфраструктурного развития Б.Б.Атамкулов и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации О.Е.Бочаров. Новые легкие многофункциональные самолеты "Байкал" планируется производить на замену устаревших Ан-2 ("Кукурузник").

Программой проекта предусматривается организация с 2024 года производства самолетов типа «Байкал» на базе «Казахстанской авиационной индустрии», при этом расчетная мощность производства определяется в 30-50 самолетов в год. Немаловажным фактом является право казахстанского предприятия на лицензионное производство самолетов «Байкал» в экспортном варианте для третьих стран.

“Подписание данного соглашения в первую очередь является шагом, демонстрирующим намерение Казахстана совместно с Российской Федерацией развивать авиационную отрасль в Казахстане”, - отметил генеральный директор АО “Казахстанская авиационная индустрия” Данияр Шарипович Амангильдин. Он также отметил, что сегодня в Казахстане эксплуатируется 324 самолета Ан-2 в различных модификациях. "Это количество может быть маркером того количества, которое Казахстан будет приобретать", - пояснил Данияр Амангильдин.

В планах производителей – экспорт в Восточную Европу и Африку. "Мы оцениваем рынок до конца 2030 года в не менее 500 самолетов - пессимистичный прогноз, а оптимистичный прогноз - 600-650. Исходя из этого мы спланировали нашу производственную программу, мы на Уральском заводе гражданской авиации будем выпускать по 50 самолетов в год", - заявил журналистам гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, предприятие-разработчик) Вадим Бадеха.

Также состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между Pall Corporation, АО «Авиаремонтный завод №405» и АО «Тыныс», посвящённого локализации производства пылезащитного устройства “ПАЛЛ” для вертолетов семейства “Ми” в Республике Казахстан. Локализацию производства планируется осуществить на мощностях компании АО «Тыныс».

В рамках локализации корпорация Палл передаст АО «Тыныс» соответствующие технологические процессы для осуществления поэтапной локализации, а также оборудование для сборки и последующего обслуживания пылезащитных устройств. Основным заказчиком пылезащитных устройств, произведенных АО «Тыныс», выступит АО «АРЗ №405», которое осуществляет производство и ремонт вертолетов Ми-8/17 для эксплуатирующих организаций Республики Казахстан, таких как Нацгвардия, КазАвиаСпас и др.

Современное стрелковое оружие будет производиться на заводе АО “ТЫНЫС”: в рамках МАКС-2021 подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан. Оператором проекта выступает компания АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Двустороннее сотрудничество в сфере совместного производства современного стрелкового оружия типа: АК – 12 и АК – 15 стартует уже в августе текущего года.

Кроме того, подписано трехстороннее соглашение между АО “Завод им.Кирова”, российским заводом “Прима” и АО “405 Авиаремонтный завод” по локализации изготовления радиосвязного оборудования авиационной техники в Казахстане.

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