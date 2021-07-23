В Казахстане за сутки выявлено 6 119 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 516 117 заболевших, из них скончались 5 244.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 441 437.