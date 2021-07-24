Свыше 6,5 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего в стране выявлены 522 638 заболевших, из них скончались 5 244.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 444 239.