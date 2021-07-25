Свыше 6,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 631 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом как передает Trend, сообщает "Казинформ" со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего в стране выявлены 529 269 заболевших, из них скончались 5 382.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 757 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 446 996.