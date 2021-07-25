Свыше 6,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 631 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом как передает Trend, сообщает "Казинформ" со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Всего в стране выявлены 529 269 заболевших, из них скончались 5 382.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 757 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 446 996.
Лента новостей
Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана
Азербайджанская гимнастка выступила в вольных упражнениях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка выступила на разновысоких брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)
Иван Тихонов продемонстрировал упражнение на кольцах в рамках квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский спортсмен продемонстрировал выступление на гимнастическом коне в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов продемонстрировал еще два упражнения в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов в отношении карабахского конфликта - канадский эксперт
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО)