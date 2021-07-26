Свыше 6,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 535 906 заболевших, из них скончались 5 382.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 381 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 449 377.