Казахстан передаст Кыргызстану 25 тыс. доз вакцин от COVID-19 «QazVac»

В Кыргызстан направляется 25 тыс. доз «QazVac» – казахстанской вакцины против COVID-19, сообщает посольство Казахстана в Кыргызстане, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«В рамках сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 28 июля 2021 года на пункте пропуска «Кордай» - «Акжол» с участием министра здравоохранения КР А.Бейшеналивым и посла РК в КР Р.Жошыбаевым состоится передача гуманитарная помощь из Казахстана в виде 25 тыс. доз казахстанской инактивированной вакцины «QazVac», - говорится в сообщении.

Справочно: «QazVac» разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика её широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и её высокую эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и её тяжелых форм. Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше, и проводится внутримышечно в два этапа, рекомендуемый промежуток между которыми составляет 21 день.