Свыше 7,4 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 481 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 595 433 заболевших, из них скончались 6 153.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 177 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 489 135.