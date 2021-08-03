Казахстанский дивизион РМК начал строительство подземного рудника

ТОО «Коппер Текнолоджи» (входит в Группу «Русская медная компания») запустило строительство подземного рудника на месторождении «50 лет Октября» в Хромтауском районе Актюбинской области, вблизи поселка Коктау, Республика Казахстан, передает Trend со ссылкой на компанию.

Строительство первой очереди займёт четыре года. Добычные работы начнутся в 2024 году. Месторождение «50 лет Октября» открыто в 1964 году и является одним из крупнейших медно-колчеданных месторождений в Казахстане. Запасы медно-колчеданных руд на начало освоения месторождения составляли порядка 46 млн тонн, в том числе 823 тыс. тонн меди.

Геологические запасы для отработки подземным способом составляют 9,7 млн. тонн, в том числе меди 169,5 тысяч тонн со средним содержание 1,75%. Открытые горные работы на карьере велись с 2006 года и были завершены в 2019 году.



Комментирует генеральный директор ТОО «Коппер Текнолоджи» Наталья Бондаренко: «Проектная производительность нового рудника составит 500 тысяч тонн руды в год. Это означает, что он проработает около 23 лет. Срок просчитан с учетом развития и затухания на объекте горных работ. Строительство и дальнейшая добыча способствуют созданию новых рабочих мест и поддержанию социальной стабильности».



Казахстанский дивизион Русской медной компании включает ТОО «Актюбинская медная компания» (обогатительное производство и подземный рудник на месторождении «Весенне-Аралчинское», разведка месторождения «Авангард»), ТОО «Коппер Текнолоджи» (месторождения «50 лет Октября» и «Приорское»), а также ТОО «Казгеоруд» (месторождения «Кундызды» и «Лиманное»). Производственные объекты специализируются на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд. Обогатительное производство представляет собой горно-обогатительный комбинат, состоящий из двух обогатительных фабрик. В штате компаний более 2000 сотрудников, на предприятиях организован вахтовый метод работы с привлечением специалистов со всего Казахстана.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.