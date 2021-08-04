7519 заболевших выявлены в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7519 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 602952 заболевших, из них скончались 6 277.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 492 689.