Сформирована предварительная оценка платежного баланса Казахстана

Национальный Банк сформировал предварительную оценку платежного баланса Республики Казахстан по итогам первого полугодия 2021 года. Дефицит текущего счета составил (-)1,7 млрд долларов США, передает Trend со ссылкой на Банк.

В течение отчетного периода состояние текущего счета определялось восстановлением внутреннего спроса и мировой экономической активности.

Профицит торгового баланса составил 9,4 млрд долларов США, снизившись на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт товаров вырос на 3,4% и достиг 26,9 млрд долларов США. При этом экспорт нефти и газового конденсата (49,7% от официального экспорта) снизился на 10,8%, или 1,6 млрд долларов США. Продолжающееся восстановление мировых цен на нефть в сравнении с уровнями прошлого года в полной мере отразится во втором полугодии.

Рост импорта товаров был более выраженным, составив 9,2% и достигнув 17,5 млрд долларов США. Увеличение обусловлено ростом импорта потребительских товаров на 27,3%, или 1,2 млрд долларов США, из них непродовольственных товаров – на 36,0%, или 1,1 млрд долларов США.

Доходы иностранных прямых инвесторов увеличились на 42,8% до 9,5 млрд долларов США. Исторически состояние текущего счета характеризуется положительным торговым балансом при отрицательном балансе доходов.

Предварительные итоги первого полугодия 2021 года соответствуют ожиданиям Национального Банка.