Свыше 7,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 769 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 618 513 заболевших, из них скончались 6 402.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 696 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 507 661.
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