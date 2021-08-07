Свыше 7,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 626 412 заболевших, из них скончались 6 531.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 638 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 514 299
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Команда Азербайджана представила упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Команда Азербайджана представила упражнение с пятью мячами в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Команда Азербайджана по художественной гимнастике вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Дополнительная пожарно-спасательная группа из Азербайджана приземлится сегодня в турецком аэропорту Даламан – Чавушоглу
Состоялось заседание Госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств (ФОТО)
Серебряный медалист Олимпиады в Токио Рафаэль Агаев: В любом случае я считаю себя №1 в мире каратэ (ФОТО)
Наши LED-решения позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры без естественного освещения – вице-президент Signify
Министерство энергетики Казахстана инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании»
Названо число автобусных маршрутов в Баку с системой безналичной оплаты проезда посредством BakıKart
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт
Следует подумать о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане – глава парламентского комитета
Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 - большое и значимое событие - Рафиг Бейбутов
Вручены дипломы четвертым выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (ФОТО)