Казахстан направил вертолеты и спасателей в Турцию для тушения лесных пожаров

Казахстанские вертолеты вылетели в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров, сообщил официальный представитель МЧС Талгата Уали, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два вертолета Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров», - сообщил Талгат Уали.

Казахстанские вертолеты вылетели сегодня и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелет через границы трех государств с промежуточными посадками. Оперативную группу в аэропорту Нур-Султана провожал первый вице-министр МЧС РК Ибрагим Кульшимбаев. Взаимодействие наших спасателей с турецкими властями на местах будет координироваться Посольством РК в Турции.

Согласно предоставленной информации, Казахстан также намерен оказать гуманитарную помощь в восстановлении лесного покрова на сгоревших территориях. Посаженый лес призван символизировать дружбу и братские узы между казахстанским и турецким народами.