Свыше 7,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 802 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 634 214 заболевших, из них скончались 6764.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 5 803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 520 102.