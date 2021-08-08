Свыше 7,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 802 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 634 214 заболевших, из них скончались 6764.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 5 803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 520 102.
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