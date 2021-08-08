Грузопоток сухого порта на казахстанско-китайской границе увеличивается

Сухой порт «KTZE-Khorgos Gateway», расположенный на казахстанско-китайской границе, является важнейшим транспортно-логистическим центром Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«У нас работа идет полным ходом. Сейчас загружаем контейнеры, мы их дальше отправим в Европу. Составов очень много. В сутки перерабатываем 10-12 составов, а это 500 контейнеров. Выгружаем их с узкой колеей и отправляем по широкой колее», - рассказывает менеджер производственного департамента Нуриддин Абайдулаев.

По его словам, на шести железнодорожных путях работают три козловых контейнерных крана - RMG 1, 2 и 3. Каждый может поднять груз весом до 41 тонны. Среднее время перегруза одного контейнерного поезда в составе от 45 до 50 вагонов - 55 минут.

На территории также имеется специализированная контейнерная площадка для единовременного хранения более 18 тысяч контейнеров в ДФЭ, два склада временного хранения с общей площадью 10 000 квадратных метров (здесь также есть холодильное оборудование для скоропортящихся продуктов), собственная мастерская по ремонту и обслуживанию спецтехники.

Нуриддин Абайдулаев рассказал, что в «KTZE-Khorgos Gateway» работают 180 человек, из них 90% - местные жители. На время карантина сокращений не было, а наоборот, увеличился обьем работы.

«Наш порт работает круглосуточно и в сутки может принять и отправить 24 поезда. Маршруты из Китая в Европу, Россию и Центральную Азию традиционно являются самыми востребованными маршрутами через территорию Казахстана. За 2020 год объем перевозок составил 200 тысяч ДФЭ ( двадцатифутовый эквивалент). А за шесть месяцев этого года уже успели перевезти 102 тысяч ДФЭ, это порядка 80-90 тысяч контейнеров. Мы выполнили план, скоро уже перевыполним его. Работы много, нагрузка увеличилась. Это связано с закрытием границы для автотранспорта», - пояснил менеджер.

Спикер добавил, что между странами в основном перевозят товары народного потребления, металлы, химикаты, негабаритные грузы, вагоны метро, электромобили.

Стоит отметить, что Сухой порт является самым мощным терминалом на станции «Алтынколь», оснащен современной перегрузочной техникой, новейшей автоматизированной системой учета вагонов и контейнеров и оказывает полный спектр услуг в сфере обработки, хранения и перевалки грузов, следующих через казахстанско-китайскую границу.