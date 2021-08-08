5,7 млн человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Казахстане

Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

По данным Минздрава на 8 августа, первым компонентом привились 5 727 414 человек, два компонента получили 4 356 279 человек.