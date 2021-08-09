Сколько жилья продали в Казахстане в июле
В июле 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 46255 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 14,4%. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики, количество сделок купли-продажи жилья за январь-июль 2021 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось в 2,2 раза.
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