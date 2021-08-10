Свыше 7,2 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 235 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 649 120 заболевших, из них скончались 6 973.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 702 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 533 329.