Первая партия китайской вакцины Sinopharm прибыла в Казахстан

Сегодня по итогам проведенных переговоров с Китайской Народной Республикой самолёт с первой партией вакцины Sinopharm от коронавируса прибыл в Алматы на склады Единого дистрибьютора СК-Фармация, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

На основании поручении Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК и Министерства здравоохранения РК, Единый дистрибьютор осуществил закуп 4 млн. доз вакцины от Covid-19 Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов.

Первая партия китайской вакцины Sinopharm состоит из 1 млн. доз. Вакцина Sinopharm станет пятой зарегистрированной вакциной в РК, которая в ближайшие дни будет доступной для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.

Китайская вакцина от Sinopharm была одобрена ВОЗ к применению 7 мая 2021 года. Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения – 24 месяца.

В июле вакцина против COVID-19 китайской компании Sinopharm вошла в банк вакцин COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) объявил о заключении соглашений с китайской компанией Sinopharm