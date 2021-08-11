Свыше 7,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 657 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 656 777 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 540 850.