Свыше 7,7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 664 524 заболевших, из них скончались 7 103.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 512 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 548 362.