Свыше 7,7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 664 524 заболевших, из них скончались 7 103.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 512 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 548 362.
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