Названы факторы повлиявшие на объем валютных активов Национального фонда Казахстана

Какие факторы повлияли на объем валютных активов Национального фонда, сообщила председатель Национального банка РК Алия Молдабекова. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По данным на конец июля, валютные активы Национального фонда составили 56,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 450 млн долл. США. Снижение валютных активов Нацфонда за прошедший месяц во многом было связано с выделением гарантированного и целевого трансферта в республиканский бюджет на общую сумму порядка 477 млрд тенге. При этом поступления в фонд за июль составили 40 млрд тенге, в том числе 65 млн долл. США – поступления в иностранной валюте.

В прошедшем месяце наблюдалась благоприятная конъюнктура мировых рынков. Так, на фоне роста облигаций, акций и цены на золото инвестиционный доход Национального фонда в июле составил 590 млн долл. США», - отметила председатель Нацбанка.

«С начала года инвестиционный доход Национального фонда составил порядка 2 млрд долл. США, или 3,5%. Основным драйвером положительного инвестиционного дохода является рост рынка акций. Доля акций была увеличена Национальным Банком в рамках стратегии по повышению эффективности управления Национальным фондом и увеличению доли более доходных классов активов. Наряду с акциями были увеличены доли корпоративных облигаций и еврооблигаций развивающихся рынков», - рассказала Алия Молдабекова.