ЕАБР выразил готовность в реализации Национальной товаропроводящей сети

12 августа 2021 года заместитель Председателя Правления Евразийского банка развития А.С. Исенов выступил на коллегии Министерства торговли и интеграции РК, передает Trend со ссылкой на министерство.

Амангельды Исенов сообщил, то при Банке действует Фонд технического содействия, который оказывает эффективное содействие выполнению возложенной на него миссии посредством финансирования мероприятий по подготовке и реализации инвестиционных проектов, поддержки программ региональной интеграции, проведения межгосударственных, страновых, отраслевых и инновационных исследований, направленных на экономический рост, становление и развитие рыночной экономики Участников Банка, расширение торгово-экономических связей между ними, а также иных мероприятий, связанных с деятельностью Банка и направленных на выполнение его миссии.

Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на заседании Высшего Евразийского экономического совета была озвучена инициатива «О необходимости проработки возможности создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами ЕАЭС».

«В этой связи, в текущем году Банк обсудив техническое задание с Министерством торговли и интеграции, Евразийской экономической комиссией приступил совместно с внешним консультантом к реализации проекта по формированию Концепции Евразийской товаропроводящей системы. Работа проводится как в странах ЕАЭС, так и Республике Таджикистан (страна-участник ЕАБР), Республике Узбекистан (потенциальная страна-участник ЕАБР)» - сказал Исенов.

Вместе с тем, исследование Евразийского банка развития включает в себя проведение комплексного межстранового анализа следующих компонентов: анализ товарооборота, торговых балансов продовольственных товаров, действующей инфраструктуры, определение транспортно-логистических коридоров и требований по функционированию оптово-распределительных центров, выработка предложений по созданию единой цифровой платформы и по гармонизации законодательства в странах ЕАЭС для создания Единой товаропроводящей системы.

По его мнению, товарный рынок стран ЕАЭС нуждается в налаженной с концептуальной и технической точек зрения рыночной, логистической инфраструктуре и инфраструктуре по хранению и распределению, которая обеспечила бы его бесперебойное функционирование и возможностью управления товарными потоками в АПК.

Национальная товаропроводящая сеть в дальнейшем будет частью Евразийской товаропроводящей сети, Банк готов быть основным участником в реализации данного проекта.

«Во первых как финансовый институт, то есть рассмотреть возможность финансирования этапов создания Национальной товаропроводящей сети, во вторых готов оказать техническую помощь в части проведения исследований по созданию Национальной товаропроводящей сети Республики Казахстан которая включит сеть оптово-распределительных центров в РК и приграничную инфраструктуру» - сообщил заместитель Председателя Правления Евразийского банка развития А.С. Исенов

Напомним, развитие Евразийской товаропроводящей системы и Национальной товаропроводящей сети РК позволит комплексно решить ряд стратегических вопросов Казахстана, способствующих его устойчивому развитию.

Среди ключевых - повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. Снижение издержек и потерь при производстве, обработке, хранении и транспортировке товаров будет достигнуто благодаря оптимизации цепочек доставок и модернизации инфраструктуры.

Важным стимулом развития выступит создание новых и оптимизация существующих каналов экспорта, в том числе по направлению стран ЕАЭС. В свою очередь увеличение производительности и выход на новые рынки способствуют лучшей стабилизации цен на продовольственную продукцию и увеличению доходов производителей.