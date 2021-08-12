Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Туркменистана

По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с заместителем председателя Кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства. Отдельное внимание уделено взаимодействию по реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошедшей 6 августа с.г. в Туркменбаши Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии.

Стороны рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.