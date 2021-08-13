Свыше 7,7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 798 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 672 322 заболевших, из них скончались 7 313.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 5 816 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 554 178.