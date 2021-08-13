ИКАО повысил до 84% уровень обеспечения безопасности полетов​ Казахстана. Это на 15% выше среднемирового показателя, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Работа, проводимая Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с Авиационной администрацией Казахстана в рамках реализации 68 шага Плана нации по переходу на новую модель управления отраслью гражданской авиации, была высоко оценена аудиторами ИКАО. Так, по предварительным результатам проверки ИКАО, проведенной в период со 2 по 11 августа 2021 года по безопасности полетов, Казахстан превысил среднемировой уровень соответствия стандартам ИКАО на 15% и достиг 84%.

Рост соответствия стандартам ИКАО был продемонстрирован по следующим областям проверки:

Основное авиационное законодательство (LEG) с 61% до 81%;

Организация гражданской авиации (ORG) с 37% до 75%;

Аэронавигационное обслуживание (ANS) с 87% до 95%;

Аэродромы и наземные средства (AGA) c 56% до 90%;

Расследование авиационных происшествий и инцидентов (AIG) с 47% до 53%).

Казахстан достиг среднего уровня соответствия стандартам ИКАО стран-членов Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) (84%). В настоящее время по данному показателю мы находится выше многих европейских стран и встали на ряду с такими европейскими странами как Нидерланды – 87%; Бельгия – 87%; Португалия – 87%; Чехия – 87%; Латвия – 86%; Дания – 85%; Исландия – 84%; Польша – 84%; Словения - 82%, Кипр - 82%.

Результаты будут в скором времени официально опубликованы на сайте ИКАО и будут доступны всем государствам.

Данная проверка ИКАО была направлена на оценку нового подхода в управлении отрасли гражданской авиации и прогресса, достигнутого Казахстаном по устранению ранее выявленных замечаний по организации контроля за обеспечением безопасности полетов. В целом, ИКАО инициируют проверку страны в случае значительных изменениях в регулировании отрасли. Инициатива реализуемая Казахстаном согласно Плана нации по трансформации модели осуществления контроля и надзора за безопасностью полетов в стране была положительна оценена данной независимой оценкой ИКАО, проведенной аудиторами из штаб-квартиры, европейского регионального офиса и государства-члена ИКАО.

Аудиторами ИКАО была отмечена плодотворная работа проведенная Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана и значительный прогресс, достигнутый с момента запуска нового подхода в управлении.

Отсутствие существенных замечаний по безопасности полетов в Казахстане позволяет авиакомпаниям свободно выполнять рейсы в страны Европейского Союза, после авторизации эксплуатанта третьих стран.

Необходимо отметить, что на сегодня у Казахстана отсутствуют угрозы по включению в «черный список» Европейской Комиссии отечественных авиакомпаний и по наложению санкций или ограничений на полеты в зарубежные страны.