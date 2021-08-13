ЕАБР и МФЦА начинают подготовку и реализацию «зеленых» и социальных проектов в Казахстане

Евразийский банк развития (ЕАБР) совместно с Центром зеленых финансов Международного финансового центра «Астана» (AIFC Green Finance Centre) усиливают работу по подготовке и реализации «зеленых» и социальных проектов в Республике Казахстан, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Договор об этом подписан 13 августа. AIFC Green Finance Centre окажет содействие ЕАБР в поиске «зеленых» и социальных проектов, подготовке необходимой документации для рассмотрения Банком возможности их финансирования, а также в организации выдачи заключений независимыми компаниями о соответствии проектов принципам «зеленого» финансирования (Second opinion).

«Это еще один последовательный шаг ЕАБР на пути „зеленого“ развития одного из наших ключевых акционеров — Республики Казахстан. В 2020 году ЕАБР и Администрация МФЦА стали акционерами AIFC Green Finance Centre — компании, созданной в целях внедрения „зеленых“ финансовых инструментов в Казахстане и Центральной Азии. Ровно год назад, 12 августа 2020 года, мы совместно организовали первый в Центральной Азии выпуск „зеленых“ облигаций АО „ФРП „Даму“ на сумму 200 млн тенге. Сегодняшний договор — логичное продолжение нашего сотрудничества», — заявил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.

В 2019 году Советом ЕАБР утверждена Программа финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2020–2024 годы. В 2020 году Банком предоставлено финансирование по 3 новым проектам строительства генерирующих мощностей ВИЭ в Казахстане, установленной мощностью 110 МВт. Доля ВИЭ-проектов в энергетическом портфеле ЕАБР составляет 67%.

ЕАБР присвоена 4-я категория Fitch по шкале от 1 до 5 по значимости экологическо-социальных факторов в кредитной оценке.

Согласно утвержденной Советом Банка Стратегии ЕАБР на 2022–2026 годы, ЕАБР как многосторонний банк развития будет расширять свое присутствие в области «зеленого» финансирования. В соответствии с практиками МБР в рамках реализации стратегий развития «зеленого» финансирования Банк планирует осуществлять активные заимствования на рынке «зеленых» облигаций, привлекать грантовое фондирование, предоставлять смешанное финансирование, способствовать трансферу инновационных технологий и разработке соответствующих регуляторных политик и процедур.

Финансирование исполнения подписанного сегодня договора будет осуществляться из средств Фонда технического содействия ЕАБР, который создан для содействия деятельности Банка и его потенциальных клиентов. Так, за счет средств Фонда, формируемых из чистой прибыли ЕАБР, могут покрываться предпроектные затраты, осуществляться субсидирование процентной ставки по выданным ЕАБР кредитам и обеспечиваться расширение инвестиционной деятельности в целом.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон «Об МФЦА» подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА — формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.