Казахстан и США обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнёрства

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы сотрудничества стран, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора состоявшегося по инициативе американской стороны, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

"Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического партнёрства, актуальные международные проблемы и предстоящие мероприятия как в двустороннем, так и многостороннем форматах", – говорится в сообщении.

В начале этого года правительства США, Казахстана и Узбекистана объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнёрства. Страны привлекут не менее 1 млрд долларов для проектов в Центральной Азии.