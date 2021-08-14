В Казахстане полный курс вакцинации прошли более 4,6 млн человек

В Казахстане количество получивших первый компонент вакцины от Covid-19 превысило 6 млн и составляет 6 044 062 человека. Полный курс вакцинации прошли 4 668 157 человек, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что в лидерах по количеству привитых являются Алматы (804 953), Туркестанская (666 481) и Алматинская (612 360) области. Оба компонента в этих регионах получили соответственно 636 114, 487 295 и 476 395 человек.

Наихудшие показатели по темпам вакцинации в Мангистауской (122 452), Атырауской (162 723) и Западно-Казахстанской (183 299) областях. Оба компонента вакцины здесь получили соответственно 83 896, 118 301 и 140 452 человека.

С начала пандемии в Казахстане от коронавируса умерли 11 450 человек.