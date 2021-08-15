Казахстан намерен увеличить количество грузов в порту Курык

В паромном комплексе порт Курык прошел пресс-тур с участием региональных СМИ, инициированный администрацией порта, передает Trend со ссылкой на Forbes.

Делегацию журналистов встретил генеральный директор ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов. В ходе пресс-тура представители СМИ посетили ряд производственных объектов и ознакомились с инфраструктурой порта.

Действующая инфраструктура порта разделена железнодорожными и автомобильными причалами с одновременным обслуживанием 4-х паромов, подходным каналом, западным и восточным молами, зданиями диспетчерской службы, морского вокзала, пункта таможенного оформления.

В первую очередь, журналисты в сопровождении администрации порта осмотрели железнодорожный и автомобильный причалы. Территория паромного комплекса функционально разделена на территорию, обслуживающую железнодорожные паромы с сопутствующей инфраструктурой, и территорию, обслуживающую автомобильные паромы. Пропускная способность железнодорожного причала составляет 4,1 млн. тонн в год. Среднее время полного цикла обработки парома составляет одноярусного – 6-8 часов, а двухярусного – 10-12 часов, что позволяет обрабатывать до 5-8 паромов в сутки. Паромы вмещают до 54 железнодорожных вагонов.