Свыше 7,4 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 427 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 687 259 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 240 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 566 613.