Свыше 6,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 701 345 заболевших, из них скончались 7 751.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 5 848 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 577 882.