Свыше 7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 034 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 708 379 заболевших, из них скончались 7 867.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 416 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 585 298.