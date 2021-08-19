Свыше 7,3 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 337 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 715 716 заболевших, из них скончались 7 988.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 666 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 591 964.
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