Глава агентства Казинформ назначен вице-министром информации и общественного развития РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Умаров Аскар Куанышевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК.

А.Умаров родился в 1976 году в Алма-Ате, окончил университет "Туран" по специальности международные экономические отношения. В 2017-2020 годах занимал должность генерального директора Казинформ. С января 2020 года по настоящее время - председатель правления агентства.