Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане - МИД

Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане, передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало официальное заявление по ситуации в Афганистане.

"Наступает очередной решающий момент в истории этой страны. Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом. Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации. Мы поддерживаем заявление Совета Безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права. Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана", — говорится в заявлении.