Президент Казахстана посетит Россию с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с рабочим визитом в Россию завтра, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

"21 августа 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, в ходе которого запланирована встреча с Президентом Владимиром Путиным. Главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на евразийском пространстве", — написал официальный представитель главы государства Берик Уали в Facebook.

Как уточняется, будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

Ранее Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, производственной кооперации, транспорте и логистике, энергетике и других отраслях.

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов, в том числе межправительственное соглашение об особенностях хозяйственной деятельности в приграничной зоне при добыче медных (медно-золотых) руд на месторождениях Восточно-Тарутинское (Казахстан), Тарутинское (Россия), а также меморандум о сотрудничестве между АО "Казахские железные дороги" и АО "Российские железные дороги" в области организации железнодорожных перевозок сельхозпродукции.