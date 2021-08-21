Казахстан потратил на вакцины от коронавируса больше $200 млн.

95,3 миллиарда тенге ($223 миллиона) потратил Казахстан на вакцины от коронавируса. Такие цифры назвали представители минздрава на брифинге в СЦК, передает Trend со ссылкой на Daynews.kz.

Самые большие объемы пришлись на "Спутник V". Закуплено более 14 миллионов доз. Около 3 млн доз QazVacа, один миллион доз китайской вакцины Hayat-Vax и 500 тысяч доз вакцины SinoVac.

Планировалось, что этого должно хватить на почти 11 миллионов человек.

В ведомстве уточнили, изначально цена на вакцину "Спутник V" была 26 долларов, но позже стоимость снизилась. Насколько, минздрав не сообщил, но заверил, что такие же цены компании выставляют и другим странам.

На вопрос, принято ли решение о ревакцинации, министр ответил, что пока нет четких критериев, и группа ученых работает над этим вопросом.