Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном сократился на 15.3 процента

За первое полугодие текущего года товарооборот Казахстана и Афганистана составил 229,7 млн долл. США — на 15,3 процента меньше, чем годом ранее, передает Trend со ссылкой на finprom.kz.

Большая часть товарооборота двух стран — сразу более 99 процента — приходится на экспорт: из Казахстана в Афганистан поставили товаров на 228 млн долл. США. Именно в экспортном сегменте отмечено сокращение торговли между странами: минус 15,7 процента к аналогичному периоду годом ранее. В целом с учётом «коронакризиса» это ожидаемо.

В свою очередь, импорт из Афганистана в Казахстан вырос сразу в 2,3 раза за год, до 1,7 млн долл. США. Впрочем, это всего 0,8 процента товарооборота между странами.

Наиболее важная экспортная категория продукции в торговом обороте Казахстана с Афганистаном — мука. За январь–июнь 2021-го 65,5 процента всего объёма муки в натуральном выражении, поставленного из Казахстана на внешние рынки, отправили именно в Афганистан (а в стоимостном выражении — сразу 67,5 процента). Также именно в Афганистан отправляется немалая доля экспортируемой из Казахстана пшеницы — 11,8 процента.

Учитывая текущую неспокойную ситуацию в Афганистане, казахстанские экспортёры муки и зерна, как и прочих немаловажных продуктов, могут оказаться в затруднительном положении. Казахстан также поставляет в Афганистан ячмень, жиры и масла животного и растительного происхождения, сахар, зерновые продукты, мучные кондитерские изделия, удобрения, текстильные изделия и т. д.

Из Афганистана в РК завозятся кондитерские изделия, минеральная и столовая вода, песок, одежда, а также некоторые крепёжные материалы, воздушные и вакуумные насосы, краны и т. д. Впрочем, ни по одной категории продукции импорт из Афганистана не играет для Казахстана ключевой роли.

В целом отношения Казахстана и Афганистана развивались по многим позициям. Например, в Казахстан приезжает всё больше афганских граждан. Так, за полгода из Афганистана в Казахстан, по официальным данным, прибыло 113 человек. Это 15,6 процента от всех прибывших в Казахстан граждан стран, не входящих в состав СНГ. Среди стран вне содружества больше человек, чем из Афганистана, прибыло в Казахстан только из Китая — 121 человек (или 16,7 процента).

Что касается бизнеса, к 1 августа 2021 года в стране насчитывалось 384 действующих юридических лица с участием Афганистана — сразу на 21,9 процента больше, чем годом ранее. Более половины из них работали в сфере оптовой, розничной торговли и авторемонта: 216 компаний, плюс 19,3 процента за год.

Популярными сферами бизнеса среди граждан Афганистана также стали обрабатывающая промышленность (17 компаний, как и годом ранее) и Агропромышленный комплекс (16 компаний, плюс 33,3 процента за год).