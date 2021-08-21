Президенты России и Казахстана обсудили проблемы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на Каинформ.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по проблемам региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане, а также по вопросам казахстанско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

Глава нашего государства поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву. – Действительно, наши контакты никогда не прерывались. Даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорили по телефону. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – считает Касым-Жомарт Токаев.