Президенты России и Казахстана обсудили проблемы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на Каинформ.
В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по проблемам региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане, а также по вопросам казахстанско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений.
Глава нашего государства поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву. – Действительно, наши контакты никогда не прерывались. Даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорили по телефону. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – считает Касым-Жомарт Токаев.
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Президенты России и Казахстана обсудили проблемы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане
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