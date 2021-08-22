Свыше 6,7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 725 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 736 906 заболевших, из них скончались 8 209.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 5 918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 610 719.
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