Число полностью вакцинированных граждан в Казахстане превысило 5 млн.

В Казахстане число полностью вакцинированных граждан превысило отметку в пять миллионов человек, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минздрава Казахстана.

Согласно информации, по состоянию на 23 августа первый компонент вакцины против COVID-19 получили 6 369 263 казахстанца, второй – 5 013 064. За сутки первой дозой вакцины были привиты 17 272 человека, второй – 17 820.

На сегодняшний день в Нур-Султане полный курс вакцинации прошли 310 646 жителей, в Алматы – 680 997. Низкий показатель вакцинации отмечается в Мангистауской области, где оба компонента вакцины получили только 93 109 человек.

20 августа министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что критическая масса населения в Казахстане уже привилась. К 1 сентября в правительстве планировали вакцинировать против COVID-19 10 миллиона человек, то есть всё подлежащее иммунизации население, но теперь рассчитывают достичь этого показателя в сентябре-октябре.