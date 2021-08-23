Президент Казахстана обсудил ситуацию в Афганистане с главами других стран-участниц ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.

Сообщается, что главы государств обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств-членов ОДКБ, а также обсудили разработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в Центральноазиатском регионе.

Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предотвращения всего спектра рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, увеличение незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальную миграцию, наплыв беженцев, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов.

В связи с этим Токаев предложил ряд мер, направленных на укрепление системы коллективной безопасности и оперативных действий ОДКБ.

Также президент обратил особое внимание на важность предотвращения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.

Кроме того, было отмечено, что очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе.