Коронавирус подтвердился у 6358 человек за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6358 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 601, город Алматы - 1605, город Шымкент - 260, Акмолинская область - 263, Актюбинская область - 420, Алматинская область - 376, Атырауская область - 316, Восточно-Казахстанская область - 211, Жамбылская область - 193, Западно-Казахстанская область - 161, Карагандинская область - 821, Костанайская область - 265, Кызылординская область - 151, Мангистауская область - 190, Павлодарская область - 338, Северо-Казахстанская область - 110, Туркестанская область - 77.
Всего в стране выявлено 761249 заболевших.
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