Из-за происшествия в Жамбылской области Казахстана частично приостановлено ж/д сообщение

Четный и нечетный пути участка Тараз – Луговое Жамбылского отделения грузовых перевозок закрыты для движения всех поездов из-за взрывов боеприпасов на территории воинской части, находящейся на расстоянии 250-300 метров от железнодорожной линии, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Из Тараза на станцию Ушбулак, расположенной в 8-10 км от очага возгорания, прибыл пожарный поезд. Из станции Шу также направлен пожарный поезд.

Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов.

На данный момент задержаны два пассажирских поезда №75 сообщением Петропавловск -Қызылорда и №78 Маңғыстау – Алматы-2, а также 14 грузовых поездов.

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